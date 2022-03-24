Рязань, 24 марта, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В 2022 году в зоне подтопления из-за паводка может оказаться 25 населённых пунктов в 11 муниципальных образованиях Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе правительства региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

По данным рязанского МЧС, к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС подготовлены более четырёх тысяч человек личного состава, около двух тысяч единиц техники, 52 плавсредства и девять беспилотников. В зону подтопления могут попасть 25 населённых пунктов — это около трёх тысяч домов и семь тысяч человек.

«Есть объекты экономики, автодороги и мосты, линии электропередач. Наша общая задача — минимизировать все возможные риски», — отметила первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

По оценке синоптиков начало весеннего половодья предполагается в первой половине апреля.