Москва, , 17:48 — REGNUM Российская группа «25/17» представила новую композицию «Россимон». Премьера работы состоялась эксклюзивно во «ВКонтакте» 24 марта.

Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Центральной темой песни стали актуальные события в России и за рубежом. Примечательно, что «Россимон» стала первой выпущенной работой коллектива после публикации альбома «Байки из склепа. Послесловие».

Напомним, что 10 февраля 2022 года «25/17» выпустили новую пластинку «Байки из склепа. Послесловие». Все заработанные с продажи релиза средства группа перечислила на лечение наркозависимых.

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