Москва, 24 марта, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Российская группа «25/17» представила новую композицию «Россимон». Премьера работы состоялась эксклюзивно во «ВКонтакте» 24 марта.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Группа 25/17 на фестивале «Чернозём-2019»

Центральной темой песни стали актуальные события в России и за рубежом. Примечательно, что «Россимон» стала первой выпущенной работой коллектива после публикации альбома «Байки из склепа. Послесловие».

Напомним, что 10 февраля 2022 года «25/17» выпустили новую пластинку «Байки из склепа. Послесловие». Все заработанные с продажи релиза средства группа перечислила на лечение наркозависимых.