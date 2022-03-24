Москва, , 16:52 — REGNUM О развитии специальной военной операции на Украине рассказал 24 марта российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании членов Совбеза РФ при президенте. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Совет безопасности РФ Kremlin.ru

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По словам Пескова, Шойгу доложил президенту о ходе спецоперации и о «предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи», а также о том, как происходит «восстановление жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях».

Песков «Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны [на переговорах]».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным Минобороны РФ, западные спецслужбы вывезли с Украины не менее 16 тысяч биологических проб для дальнейших опытов по разработке биологического оружия.

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