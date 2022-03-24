Москва, 24 марта 2022, 16:49 — REGNUM Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди») заявил сегодня, что туристическая отрасль испытывает большой кадровый дефицит, и призвал россиян, особенно тех, кто в текущей непростой ситуации потерял работу, переходить в туристический бизнес.
По словам Сангаджи Тарбаева, идея создания центров переквалификации подробно обсуждалась с научным и образовательным сообществом, с представителями туристического бизнеса и поддержана правительством. В максимально короткие сроки под контролем комитета по туризму и партии «Новые люди» она будет реализована в федеральных масштабах.
Помимо привлечения в туризм кадрового потока, Сангаджи Тарбаев поделился и другими планами по поддержке отечественной туриндустрии.
В частности, депутат предложил смягчить правила въезда в Россию иностранных граждан.
Новые люди и комитет по туризму занимаются подготовкой целого пакета мер по поддержке туристической отрасли, а также доступности российского туризма для граждан. Среди них стоит назвать максимальную поддержку создания туринфраструктуры в регионах России, в том числе обеспечение транспортной доступности туристических объектов, контроль ценообразования, качества сервиса и другое.
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