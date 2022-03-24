Москва, , 16:49 — REGNUM Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди») заявил сегодня, что туристическая отрасль испытывает большой кадровый дефицит, и призвал россиян, особенно тех, кто в текущей непростой ситуации потерял работу, переходить в туристический бизнес.

Сангаджи Тарбаев Дарья Антонова, ИА REGNUM

«В условиях санкционного давления Запада высока вероятность увеличения безработицы в стране — все это понимают. При этом в сфере туристических услуг наблюдается нехватка квалифицированного персонала. От запланированных показателей по количеству таких специалистов туриндустрия отстает на 30%, — заявил Сангаджи Тарбаев, — Именно поэтому Новые люди и комитет по туризму выступили с инициативой по созданию центров переквалификации. Особенно актуально это для тех, кто может оказаться без работы. Пройдя переподготовку, они не только сохранят собственный заработок, но и существенно укрепят туристическую отрасль. В ближайшие пять лет работы в туризме точно будет много!»

По словам Сангаджи Тарбаева, идея создания центров переквалификации подробно обсуждалась с научным и образовательным сообществом, с представителями туристического бизнеса и поддержана правительством. В максимально короткие сроки под контролем комитета по туризму и партии «Новые люди» она будет реализована в федеральных масштабах.

Помимо привлечения в туризм кадрового потока, Сангаджи Тарбаев поделился и другими планами по поддержке отечественной туриндустрии.

В частности, депутат предложил смягчить правила въезда в Россию иностранных граждан.

«Ограничения принимались на фоне распространения коронавирусной инфекции. Сейчас рост заболеваемости значительно снизился. Поэтому предлагаем снимать ограничения на посещение России в целях туризма. Это в разы увеличит туристический поток и даст хороший экономический эффект для поддержки туристической отрасли, — уверен политик, — Кроме того, в свете международных событий, посещение иностранцами нашей страны даст возможность опровергнуть тезис о том, что мы находимся в изоляции».

Новые люди и комитет по туризму занимаются подготовкой целого пакета мер по поддержке туристической отрасли, а также доступности российского туризма для граждан. Среди них стоит назвать максимальную поддержку создания туринфраструктуры в регионах России, в том числе обеспечение транспортной доступности туристических объектов, контроль ценообразования, качества сервиса и другое.

«Сейчас мы закладываем фундаментальные правила, чтоб в ближайшие 20 лет туризм в России развивался по понятным, предсказуемым направлениям», — заявил Сангаджи Тарбаев.

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