Москва, , 16:48 — REGNUM «Новые люди» предлагают на фоне санкций выборочно помочь предприятиям в 25 отраслях экономики России.

Сардана Авксентьева Якутск.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Мы предлагаем выбрать по 20 средних предприятий в 25 отраслях производства и целевым образом поддержать их. Направить на поддержу этих 500 предприятий до 1 млрд рублей», — отметила депутат Госдумы Сардана Авксентьева («Новые люди»).

Это позволит сохранить рабочие места и стабильно вести производство товаров, сохранять ассортимент, отметила парламентарий.

«Сейчас именно средний и малый бизнес нуждается в помощи. Со временем именно производственные предприятия помогут нашей стране выйти из кризиса. Они и станут основой новой устойчивой экономики», — рассуждает она в телеграм-канале.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы: в условиях санкций Россию спасет «новый НЭП»