Мурманск, , 16:45 — REGNUM Жители Мурманской области, уехавшие на отдых в Египет, уже месяц не могут вернуться домой, сообщает NordNews.

Каир. Египет (сс) Michael Caven

«Мы должны были вылететь 10 марта рейсом от Azur air. Рейс был перенесен. После на 11 и 12 марта вылет отменили, также и на 19, 20, 21 и 22 марта. Стоял рейс и на сегодня, 23 марта, но мы уже заранее понимали, что он не состоится. Нас 11 марта из гостиницы, в который мы отдыхали, переселили в другую. Условия здесь, как говорится, жить можно: питание и проживание пока нам обеспечивают. Мы звонили уже по всем телефонам и ответ один: «Ситуация сложная, держите связь с туроператором», — цитирует издание мурманчанку Кристину Логинову.

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