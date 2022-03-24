Мурманск, 24 марта 2022, 16:45 — REGNUM Жители Мурманской области, уехавшие на отдых в Египет, уже месяц не могут вернуться домой, сообщает NordNews.

Каир. Египет
Каир. Египет
(сс) Michael Caven
«Мы должны были вылететь 10 марта рейсом от Azur air. Рейс был перенесен. После на 11 и 12 марта вылет отменили, также и на 19, 20, 21 и 22 марта. Стоял рейс и на сегодня, 23 марта, но мы уже заранее понимали, что он не состоится. Нас 11 марта из гостиницы, в который мы отдыхали, переселили в другую. Условия здесь, как говорится, жить можно: питание и проживание пока нам обеспечивают. Мы звонили уже по всем телефонам и ответ один: «Ситуация сложная, держите связь с туроператором», — цитирует издание мурманчанку Кристину Логинову.

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