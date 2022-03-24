Москва, , 16:44 — REGNUM Государственные структуры США взаимодействовали с секретными биолабораториями на Украине через финансовый инвестиционный фонд Rosemont Seneca, возглавляемый Хантером Байденом, сообщил 24 марта командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что захваченные российскими военными документы свидетельствуют о тесной связи этого фонда с основными подрядчиками Пентагона.

«Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден. Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 млрд. долларов. При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию «Metabiota», которая, наряду с «Black and Veach» является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру», — рассказал Кириллов.

«Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках «Манхэтеннского проекта», — отметил он.

Вся вышеописанная деятельность проводилась под полным контролем Пентагона, подчеркнул Кириллов.

Читайте ранее в этом сюжете: Все цели военной операции на Украине будут достигнуты — МИД России