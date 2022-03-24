Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Водитель белого автомобиля Mercedes, возмутивший жителей ездой по тротуару и нравоучениями, как нужно жить, заинтересовал правоохранительные органы. Скоро ему придётся ответить за дерзкое нарушение ПДД. Об этом 24 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/loveklm Хам на дороге

Видеозапись с ездой по тротуарам иномарки с мужчиной за рулем появилась в группах исторического района Коломяги в социальных сетях 24 марта. На ней видно, что машина стоит на тротуаре, а ее водитель в голубой рубашке читает нотации женщинам-пешеходам, которые решили прогнать нарушителя на проезжую часть.

«Нужно хорошо зарабатывать, подымать уровень жизни и качество, а не в Коломягах ходить, — сказал водитель. — Я то отъеду и заработаю и кайфану. А вы, нищеброды, будете доказывать всю свою жизнь всем».

Как уточнили в полиции, в УГИБДД изучают опубликованные в соцсетях видеоматериалы.

«В ходе проведения проверке будет дана правовая оценка зафиксированных событий», — подытожили в Главке.