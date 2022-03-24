Краснодар, , 16:42 — REGNUM Парадный расчёт казаков Краснодарского края примёт участие в военном параде 9 мая на Красной площади в честь 77-летия Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 24 марта. В настоящее время завершён первый этап тренировок, а 27 марта казаки отправятся в Подмосковье.

Казаки Кубанского казачьего войска готовятся к участию в параде в Москве Пресс-служба администрации Краснодарского края

«С 29 марта на территории полигона «Алабино» начнется второй этап тренировок казаков в рамках совместных занятий с воинскими частями Министерства обороны. Кубанские казаки будут размещаться на территории 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в поселке Калининец Наро-Фоминского района Московской области», — сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Парадный расчет из 129 казаков, включая 105 основных и 24 запасных, сформировали в начале 2022 года. В него вошли представители районных казачьих обществ, группа командования и знаменная группа Почетного караула Кубанского казачьего войска. Регулярные тренировки казаки проводили с 31 января. Итоговый строевой смотр прошел на плацу Краснодарского университета МВД России.