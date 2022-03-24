Москва, 24 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Законопроект, исключающий направление нефтегазовых доходов в Фонд национального благосостояния (ФНБ), внесла в Госдуму депутат Оксана Дмитриева («Партия роста»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроектом предлагается с 1 апреля 2022 года исключить направление нефтегазовых доходов в Фонд национального благосостояния. Все нефтегазовые доходы федерального бюджета подлежат учету и использованию, как и любые другие поступления доходов федерального бюджета, по принципу единства кассы.

Кроме того, в проекте закона определяются особенности учета и использования остатков средств Фонда национального благосостояния, которые сформированы по состоянию на 1 апреля 2022 года на финансирование дефицита федерального бюджета, на финансирование проектов государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в реальном секторе экономики, реализуемых российскими организациями, финансирование долгосрочных инвестиционных, в том числе самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ.

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