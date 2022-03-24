Набережные Челны, Татария, , 17:15 — REGNUM В Набережных Челнах от действий мошенников пострадала 71-летняя женщина. Поверив лжесотрудникам банка, она потеряла 400 тыс. рублей, сообщает МВД по РТ.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

Аферисты предложиле женщине привлекательную программу по инвестициям, и она согласилась на участие в ней. Пенсионерка отправила на указанный счет 400 тыс. рублей и надеялась через четыре месяца получить дивиденды, но к назначенному сроку выплаты стали оттягивать, находились для этого различные предлоги. Женщина обратилась в полицию, осознав, что ее обманули.

Установлено, что абонентские номера телефонов, которыми пользовались злоумышленники, зарегистрированы в Санкт-Петербурге и Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, более 830 тыс. рублей перевела мошенникам 58-летняя жительница Бугульминского района Татарии. Желание заработать на инвестициях стоило женщине всех сбережений.

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