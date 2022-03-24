24 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Власти Объединённых Арабских Эмиратов стремятся проводить собственную внешнюю политику, не оглядываясь на США и других стратегических партнёров. Эмираты являются одной из немногих арабских стран, которой удаётся поддерживать хорошие отношения со всеми политическими силами ближневосточного региона. Вопрос в том, удастся ли ОАЭ стать своего рода нейтральной «Швейцарией», при этом проводя активную внешнюю политику. Ключевым партнёром в достижении этой цели для ОАЭ может стать правительство Сирии.

Артемий Шарапов, , 17:58 — REGNUM В субботу, 19 марта, президент Сирии Башар Асад посетил Объединённые Арабские Эмираты с официальным визитом. Арабские СМИ поспешили назвать визит Асада «историческим событием», и для этого есть конкретные основания. Визит в Абу-Даби стал первой с 2011 года поездкой сирийского лидера в арабскую страну. С начала гражданской войны в стране Асад посещал только Россию и Иран.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако в то же время визит Асада в ОАЭ нельзя считать неожиданностью, поскольку власти этой страны, в отличие от своих соседей по региону, на протяжении последних лет проводят крайне сдержанную политику в отношении Сирии. Во-первых, ОАЭ стали первой арабской державой, которая возобновила работу своего посольства в Сирии. Во-вторых, именно ОАЭ первыми из стран Персидского залива возобновили регулярное авиасообщение с Дамаском. В-третьих, за время пандемии COVID-19 Абу-Даби направил в Сирию столько же гуманитарной помощи, как Россия или Китай. Более того, в 2020 году на международной выставке в Дубае был торжественно открыт сирийский павильон, который посетили многие представители высшего руководства страны.

Наконец, именно глава МИД ОАЭ стал первым высокопоставленным чиновником из стран Персидского залива, посетившим Дамаск с официальным визитом 9 ноября 2021 года. Здесь также стоит отметить, что ОАЭ, в отличие от ряда стран региона, не были замечены в прямой или косвенной поддержке террористических формирований на территории Сирии.

Поэтому визит Асада в ОАЭ нельзя считать неожиданным. Однако интерес вызывает ряд вопросов, связанных с визитом. Очевидно, что Дамаск крайне заинтересован в расширении своих политических и финансовых связей, особенно в контексте экономической блокады, введённой против страны. А вот зачем Эмиратам нужен Асад? Вопрос куда более любопытный.

ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На протяжении всей своей истории ОАЭ всегда стремились поддерживать дружественно-нейтральные отношения со всеми державами региона: от Ирана до Израиля. Именно Эмираты становятся местом встречи для представителей конфликтующих между собой держав Ближнего Востока.

Примечательно, что многие партнёры ОАЭ давят на власти страны, требуя от них более жёсткого политического курса. Например, власти Израиля настаивают на том, чтобы в Абу-Даби пересмотрели свои отношения с Ираном. А в Тегеране, в свою очередь, осуждают ОАЭ за их сотрудничество с «сионистским образованием». Однако, даже признав Израиль, ОАЭ не стремятся рвать со своими соседями.

Израиль. Хайфа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Не в последнюю очередь это связано с тем, что Израиль находится достаточно далеко от Ирана, имеет сильную армию и одну из лучших систем ПВО в мире. А вот Дубай или Абу-Даби в случае большой войны в регионе вполне могут стать целью для иранских ракет, которым нужны буквально считаные минуты, чтобы перелететь Персидский залив.

В этом кроется одна из причин, по которой ОАЭ стремятся наладить отношения с Сирией. Таким образом власти страны ищут дополнительные выходы на Иран — ключевого регионального союзника Дамаска. Вторая причина — экономическая. По мере того как ситуация в Сирии постепенно стабилизируется, власти Эмиратов рассматривают страну как объект для своих инвестиций.

Кроме того, партнёрство с Сирией важно в военно-политическом смысле. Если соседний Катар поддерживает свою безопасность за счёт размещённого в стране турецкого военного контингента, то вот Эмираты не могут позволить себе иметь военного союзника. Из-за того, что население стран Персидского залива относительно невелико, они не могут себе позволить формировать большую армию только из граждан страны. Поэтому для ОАЭ может стать хорошим подспорьем размещение на своей территории некоторого количества солдат из закалённой в боях сирийской армии.

Сирийская армия Onedio.com

Казалось бы: для чего такому богатому и стабильному государству иностранные войска?

На протяжении последних лет стремление ОАЭ к собственному политическому курсу вызвало неблагоприятную реакцию со стороны США и Саудовской Аравии. И хотя внешне страны подчёркивают неизменно-дружественный характер отношений, на этом внешнем фасаде нет-нет да и появляются трещинки. Саудовцы недовольны тем, что ОАЭ ведут собственную политику в Йемене и Ливии. Штатам не нравится сотрудничество между Эмиратами и Ираном. Неслучайно, что в ходе встречи с президентом Башаром Асадом наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прямо заявил о необходимости вывода из Сирии армии США.

В таких условиях власти ОАЭ могут быть заинтересованы в надёжном союзнике, который к тому же показал себя реальной политической и военной силой.

В противовес «оси» Турция — Катар — западная Ливия ОАЭ постепенно выстраивают свою «ось» — с Египтом, восточной Ливией и Сирией. Таким образом получается, что стремление властей Эмиратов к поддержке собственного нейтрального статуса постепенно делает их одной из ведущих политических сил региона.

Неизвестно, как долго партнёры ОАЭ будут готовы терпеть их «нейтралитет» и как скоро потребуют от Эмиратов активно присоединиться к одной из сторон военно-политического противостояния на Ближнем Востоке. Однако похоже на то, что к этому моменту Эмираты будут в состоянии не только проводить собственную политику, но и не зависеть от каких-либо «старших» партнёров, опираясь на собственные силы и региональных союзников.

И в этом смысле сотрудничество с Сирией — настоящий шанс для ОАЭ.