Москва, , 16:36 — REGNUM Законопроект о государственной охране для депутатов и сенаторов внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целях обеспечения безопасности государства по решению президента Российской Федерации государственная охрана может быть предоставлена сенаторам Российской Федерации, депутатам Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, федеральным государственным служащим и иным лицам», — следует из поправок.

Сейчас депутаты и члены Совфеда также могут рассчитывать на госохрану. Изменения вносятся в связи с внесением поправок в Конституцию, члены Совфеда теперь называются «сенаторы».