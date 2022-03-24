Москва, 24 марта, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Законопроект о государственной охране для депутатов и сенаторов внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«В целях обеспечения безопасности государства по решению президента Российской Федерации государственная охрана может быть предоставлена сенаторам Российской Федерации, депутатам Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, федеральным государственным служащим и иным лицам», — следует из поправок.

Сейчас депутаты и члены Совфеда также могут рассчитывать на госохрану. Изменения вносятся в связи с внесением поправок в Конституцию, члены Совфеда теперь называются «сенаторы».