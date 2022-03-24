Москва, 24 марта, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов считает, что Союз Журналистов России своевременно выступил на защиту российских СМИ.

ИА REGNUM Цензура

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«Российские СМИ подвергаются постоянному давлению и гонениям в странах Запада, становятся объектами цензуры со стороны иностранных онлайн-платформ, заложниками произвола. Особенно выделяется, конечно, YouTube. Он не просто ограничил доступ к тому или иному контенту наших СМИ, а удалил аккаунты каналов целиком, лишив миллионы людей возможности получать интересующую их информацию привычным и удобным способом», — отметил Рифат Сабитов."Такие действия американской компании — это откровенное попирание свободы слова и очевидное нарушение конституционного права россиян на свободное получение информации. Кроме того, это чистой воды дискриминация по национальному признаку — нигде в мире YouTube себе ничего подобного не позволяет, только в отношении нашей страны. Это информационный геноцид», — подчеркнул руководитель регионального департамента ВГТРК."Подобное поведение требует уже не только порицания, осуждения и попыток увещевать платформу, но и соответствующих действий от российских государственных органов, от регуляторов. Все инструменты у них есть. Есть и обязанность — защищать права российских граждан. Американский видеохостинг должен нести ответственность в соответствии с действующим российским законодательством», — завершил свой комментарий Рифат Сабитов.