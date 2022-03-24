Волгоград, , 16:36 — REGNUM Около 500 граммов сильнодействующего наркотика изъято в автомобиле такси на посту ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Наркотики в такси Цитата из видео https://34.мвд.рф/

Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов. За рулём находился 28-летний гражданин Кыргызстана, на пассажирском месте его 26-летний земляк. Служебная собака отреагировала на спрятанные в салоне наркотики — под передним пассажирским сиденьем в свето-опознавательном фонаре с надписью «Такси» было спрятано почти 500 граммов наркотика.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и заключении иностранцев под стражу.