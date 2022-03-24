Нижний Новгород, 24 марта, 2022, 16:33 — ИА Регнум.

В начале апреля 2022 года в Нижнем Новгороде ожидается вскрытие Оки. В зону подтопления попадут территории в Автозаводском, Ленинском, Канавинском и Сормовском районах областного центра. Об этом рассказали сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области 24 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дед Мазай и зайцы

Вскрытие Окив Нижнем Новгороде должно произойти с 2 по 11 числаапреля. Паводок весной 2022 года на территории области ожидается в пределах среднемноголетних значений

«В результате паводка будут временно отрезаны от внешнего мира около 14 населённых пунктов Нижегородской области. Речь идёт о Кстовском, Навашинском, Уренском, Сергачском, Семеновском, Дивеевском районах, а также территории г.о.г Бор», — уточнили в НИА «Нижний Новгород».