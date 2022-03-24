Москва, 24 марта, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил Министерству обороны РФ создать кибервойска, в которых могли бы проходить службу IT-специалисты. По мнению Шпака, данная инициатива поможет удержать разработчиков в России и станет для них альтернативой отсрочке от службы в армии. Чиновник считает, что в таком случае российские специалисты IT-сектора «десять раз подумали бы перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях». Замглавы ведомства также признался, что не имеет права давать советы Министерству обороны, тем более сам он по состоянию здоровья в армии не служил, о чём теперь сожалеет.

Mil.ru Информационную безопасность в российском Минобороны обеспечивают высококвалифицированные контрактники

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Тем не менее, идею господина Шпака следует подвергнуть объективной критике. Прежде всего, стоит заметить, что Министерство обороны уже отвечает за кибербезопасность нашей страны: в 2014 году Сергей Шойгу говорил о создании подразделений для борьбы в киберпространстве. Иными словами, российские кибервойска давно сформированы и обеспечивают киберподдержку деятельности ВС РФ. Россия сегодня преуспела в искусстве ведения кибервойны: по оценкам аналитиков, по уровню развития кибервойск Россия входит в топ-5 кибердержав мира. Есть все основания утверждать, что российские кибервойска задействованы и в нынешней спецоперации на Украине.

Что касается рекомендации Василия Шпака о пополнении кадрового состава, то набирать в кибервойска военнослужащих срочной службы — предложение крайне нецелесообразное, если не сказать опасное. Срочная служба длится всего год, и никто не гарантирует, что после её окончания новобранец-программист не отправится развивать свои профессиональные компетенции за границу, вместо того, чтобы приносить пользу своей стране. Более того, айти-специалист, призванный на службу в данную структуру, получит доступ к секретным сведениям, целям, задачам и методам российских кибервойск. Следовательно, если затем «на гражданке» он выберет релокацию в «недружественную страну», это рискует поставить под угрозу всю информационную безопасность ВС РФ.

Сейчас подразделения российских войск информационных операций комплектуются исключительно в рамках контрактной военной службы наиболее талантливыми выпускниками математических школ, военнослужащими, зарекомендовавшими себя в так называемых «научных ротах», профессиональными программистами, специалистами в вопросах радиоэлектронной борьбы, связистами и криптографами.

Касательно дополнительного набора в уже существующие ряды военных специалистов в сфере ИБ, данный вопрос на повестке у Министерства обороны скорее всего не стоит, из чего можно сделать вывод, что российские кибервойска укомплектованы и эффективно справляются со своими задачами. Если говорить об усилении российских кибервойск ввиду текущих геополитических вызовов, то внеочередной набор контрактников можно рассматривать как нерациональный ход. Реализация предложения замглавы Минпромторга Василия Шпака приведёт к раздуванию штата, необходимость в котором уже скоро отпадёт — в связи с окончанием событий на Украине.