Москва, 24 марта 2022, 16:30 — REGNUM Специальная военная операция России на территории Украины проходит в соответствии с намеченным планом и все заявленные цели этой операции будут достигнуты, заявила 24 марта на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что целями операции являются не только демилитаризация и денацификация Украины, но и устранение исходивших с территории этой страны угроз.
«Её цели остаются, как было заявлено российским руководством, неизменными. Это демилитаризация и денацификация Украины, защита жителей ДНР и ЛНР от агрессии со стороны киевского режима, устранение исходивших с территории этой страны угроз в адрес нашей страны. Операция, как об этом говорит руководство нашей страны, министерство обороны, осуществляется строго в соответствии с намеченным планом. Все заявленные цели будут достигнуты», — сказала Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.
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