Москва, , 16:30 — REGNUM Специальная военная операция России на территории Украины проходит в соответствии с намеченным планом и все заявленные цели этой операции будут достигнуты, заявила 24 марта на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Военная операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она напомнила, что целями операции являются не только демилитаризация и денацификация Украины, но и устранение исходивших с территории этой страны угроз.

«Её цели остаются, как было заявлено российским руководством, неизменными. Это демилитаризация и денацификация Украины, защита жителей ДНР и ЛНР от агрессии со стороны киевского режима, устранение исходивших с территории этой страны угроз в адрес нашей страны. Операция, как об этом говорит руководство нашей страны, министерство обороны, осуществляется строго в соответствии с намеченным планом. Все заявленные цели будут достигнуты», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.

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