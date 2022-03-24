Варшава, 24 марта 2022, 16:31 — REGNUM Музыканты «Пошлая Молли», T-Fest (Кирилл Незборецкий), Face (Иван Дрёмин) и Недры (Иван Ворошилов) организуют благотворительное шоу. Соответствующей информацией исполнители поделились в своих социальных сетях 24 марта.

Кирилл Бледный, солист группы «Пошлая Молли»
Кирилл Бледный, солист группы «Пошлая Молли»
Скриншот видеоклипа группы «Пошлая Молли» на YouTube

Известно, что мероприятие состоится 27 марта 2022 года в Варшаве (Польша). Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на оказание помощи украинским беженцам.

Ранее стало известно о том, что «Пошлая Молли», T-Fest и Face прекращают концертную деятельность в России. Причиной подобного решения стало проведение спецоперации на территории Украины.

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