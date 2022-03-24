Варшава, 24 марта, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Музыканты «Пошлая Молли», T-Fest (Кирилл Незборецкий), Face (Иван Дрёмин) и «Нервы» организуют благотворительное шоу. Соответствующей информацией исполнители поделились в своих социальных сетях 24 марта.

Скриншот видеоклипа группы «Пошлая Молли» на YouTube Кирилл Бледный, солист группы «Пошлая Молли»

Известно, что мероприятие состоится 27 марта 2022 года в Варшаве (Польша). Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на оказание помощи украинским беженцам.

Ранее стало известно о том, что «Пошлая Молли», T-Fest и Face прекращают концертную деятельность в России. Причиной подобного решения стало проведение спецоперации на территории Украины.