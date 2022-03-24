Мурманск, 24 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Мурманской области усилили мониторинг цен и запасов товаров в магазинах, сообщает региональное правительство.

В магазине

По данным ведомства, в новый формат мониторинга подключены оптовые организации региона и несетевая розница, включая территории малых населенных пунктов региона, в том числе отнесенные к районам с ограниченными сроками завоза грузов Ловозерского и Терского районов.

«Результаты мониторинга цен на регулярной основе направляются в прокуратуру региона, также обеспечено оперативное взаимодействие с УФАС. Мониторинг обеспечения людей лекарственными препаратами проводится Территориальным органом Росздравнадзора по Мурманской области. В целом ситуация на потребительском рынке региона относительно стабильная», — отметила в ходе доклада вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, сахар в Мурманской области продолжает дорожать.