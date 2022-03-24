Приштина, , 16:33 — REGNUM Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи 24 марта поблагодарила НАТО за то, что в 1999 году бомбардировками Югославии Североатлантический альянс «остановил геноцид косовского народа».

Последствия бомбардировок. Югославия. 1999

«НАТО 23 года назад реагировало для того, чтобы остановить геноцид косовского народа. Мы вечно благодарны нашим союзникам за то, что они поддерживают наш путь к свободе и демократии. Сегодня демократический мир должен вспомнить об этой успешной истории», — заявила Османи на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что в 1999 году НАТО совершил военную агрессию против СР Югославии. Бомбардировки населенных пунктов в Сербии и Черногории продолжались 78 дней, погибло 2500 мирных жителей.