Ярославль, , 16:45 — REGNUM Из-за ажиотажного спроса в Ярославскую область не успевают поставлять сахарный песок плюс в регионе в два раза вырос спрос на соль. Об этом в официальном паблике правительства Ярославской области рассказала заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина.

Сахарный песок Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы наблюдаем уже вторую неделю, как активно сметается с полок сахарный песок. Один из основных продуктов. Если по остальным — масло, соль, греча, рис, макароны, ввиду широкого ассортимента и поставщиков — у нас дефицита нет, то здесь мы видим, что сахар не успевают поставлять. В целом область законтрактована, объём сахара — мы потребляем 60 тысяч тонн на предприятия и где-то 30 тысяч тонн — это население. Это два килограмма на одного человека в месяц. За последние две недели мы видим объёмы, которые приходят. Уже больше четырёхмесячной нормы мы подготовили. И сегодня ситуация стабилизируется», — сообщила представитель областного департамента АПК.

Вопрос с поставками сахара решается, также в регионе в два раза вырос спрос на соль и кратковременно пропали спички. Валентина Шишина предостерегла ярославцев от незаконной перепродажи продуктов первой необходимости.

«Сегодня мне доложили — те люди, которые скупали сахар — они сегодня продают его на рынке по 120 рублей. Это является незаконным предпринимательством, за это полагается штраф. Поэтому если кто-то решил на этом заработать — вплоть до изъятия этой продукции. Поэтому ещё раз хочу всех предупредить, кто занимается спекуляцией, нелегальным бизнесом — им надо прекратить», — подчеркнула заместитель директора департамента.

Также в Ярославской области собираются организовать продажу сахарного песка на рынках прямо с машин с нормой отпуска до 10 килограммов в руки плюс завести в продовольственные магазины кусковый сахар-рафинад.

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