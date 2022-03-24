Турция, 23 июня, 2014, 09:18 — ИА Регнум. В Бишкеке состоялась церемония передачи трех машин скорой помощи с современным медоборудованием, подаренных Министерству здравоохранения Киргизии правительством Турции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Министерстве отметили, что в системе здравоохранения Киргизской Республики сложилась тяжелая ситуация с обеспеченностью санитарным автотранспортом. "60% из имеющихся машин исчерпали свой технический потенциал, потребность в оснащении автомашинами скорой помощи на сегодняшний день составляет более 220 автомашин", - говорится в сообщении.