Москва, 24 марта, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Central Partnership представила трейлер фильма «Подельники». Ролик доступен на YouTube-канале компании с 24 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актер Павел Деревянко со спутницей

Главные роли в триллере исполняют Павел Деревянко, Юра Борисов и Лиза Янковская. События фильма происходят в селе в тайге, где живущие в нём люди могут безнаказанно совершать преступления. «Триллер, который завораживает и держит в напряжении до финальных титров», — говорится в подписи к трейлеру киноленты.

Добавим, что режиссёром и сценаристом «Подельников» выступил Евгений Григорьев. Премьера картины запланирована на 14 апреля 2022 года.