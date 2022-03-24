Мокшанский район, Пензенская область, 24 марта, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Мокшанском районе Пензенской области сотрудники полиции задержали жителя Саранска, находящегося в федеральном розыске. Как отметили в управлении МВД России по Пензенской области, оперативники следовали за злоумышленником 25 километров.

Александр Тарханов Дачи

Следы беглого преступника вели через овраги, поля и дачные массивы. В итоге полицейские вышли к заброшенному дачному дому, где проживал пожилой мужчина. В жилище обнаружили различные электроинструменты, посуду, предметы гардероба и продукты питания. Указав на все имущество, мужчина признался, что похитил предметы из дачных домов. Украденное изъяли, а задержанного доставили в отдел полиции. У мужчины при себе не было никаких удостоверяющих личность документов.

Полицейские установили, что задержанный является жителем города Саранска 1962 года рождения и находится в федеральном розыске.

Со слов мужчины, летом 2021 года он прибыл в Пензенскую область, чтобы скрыться от следствия. В теплое время года он проживал в палатке на берегу реки, а с наступлением холодов задумался о более комфортных условиях проживания. Злоумышленник подыскал заброшенный дачный дом и стал в нем жить. Мужчина совершал кражи в дачных домах и запутывал следы, чтобы избежать наказания. Похищенное он применял для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

ИА REGNUM напоминает, житель Ярославской области подозревается в совершении кражи из салона сотовой связи в селе Кондоль Пензенского района. Общий ущерб составил более 800 тыс. рублей.

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