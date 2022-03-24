Старый Оскол, Белгородская область, 24 марта, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Обвинение в получении взятки в крупном размере предъявлено в Старом Осколе Белгородской области старшему государственному инспектору юго-восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Центральному федеральному округу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта пресс-службе регионального Следственного комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, инспектор согласился за ежемесячные взятки не привлекать к ответственности юридическое лицо, чьи водители выезжают на линии без тахографов, а также незаконно используют зарегистрированный в другом государстве автотранспорт. В декабре 2021 года и январе 2022 года обвиняемый получил 80 тысяч рублей, затем ещё столько же 18 марта 2022 года и получил заверение о новом «транше» в апреле и мае 2022 года.

Суд на время расследования уголовного дела отправил обвиняемого под домашний арест.