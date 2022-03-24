Мурманск, , 16:20 — REGNUM В Мурманской области расширят меры поддержки семей с детьми, сообщает региональное правительство.

Молодая семья

Так, власти региона намерены изменить условия получения «детского» пособия, выделяемого женщинами, родившими до 26 лет. Теперь рассчитывать на «зарплату» смогут рассчитывать и те, кто стал матерью до 30 лет. Сумма ежемесячного пособия вырастет с 14 до 14,7 тысяч рублей.

С учётом предложения новые условия предоставления выплат начнут действовать с 1 мая 2022 года и будут распространяться в том числе на приехавших в регион мам с детьми до 1,5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, который позволит родителям в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет обратиться в органы службы занятости за получением направления на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, внесли в Госдуму.