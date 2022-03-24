Москва, , 16:19 — REGNUM Российские военные получили документы, свидетельствующие о проведении представителями США медицинских опытов на личном составе ВСУ, сообщил 24 марта на брифинге командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В документах указано, что на украинских военнослужащих тестировались фармакологические средства, не прошедшие лицензирование в США.

«Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов «Deep Drug», не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде», — рассказал Кириллов.

«Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик — компания «Scymount» — предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудники министерства обороны Украины привлекали в качестве добровольцев», — отметил он.

При этом Игорь Кириллов подчеркнул, что такие процедуры запрещено проводить на территории США. Тем не менее, к эксперименту в рамках проекта UP-8, было привлечено свыше четырёх тысяч человек.

По данным болгарских СМИ, в ходе этих экспериментов только в Харьковской лаборатории погибли порядка 20 украинских военных, а ещё 200 потребовалась госпитализация.

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