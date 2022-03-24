Тугулым, Свердловская область, 24 марта, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Свердловской области осуждён гражданин, совершивший в 2002 году убийство и долгое время скрывавшийся от следствия. Об этом сообщила журналистам старший помощник регионального прокурора по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

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Установлено, что преступление было совершено в ночь на 29 августа. В Тугулымском районе подсудимый вступил в конфликт с 22-летним местным жителем. Едва конфликт начался, он предложил оппоненту помириться. Участники конфликта обменялись рукопожатиями, но затем обвиняемый достал из машины нож и зарезал человека. В больнице молодой уралец скончался.

Убийца 19 лет скрывался от следствия, но в итоге был пойман. Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга отмечает, что установить и задержать фигуранта смогли благодаря эффективному взаимодействию свердловского управления СКР с полицией Свердловской области и Ингушетии.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что погибший молодой человек был отличным парнем, готовым всегда помочь людям, попавшим в трудную ситуацию. В школе неплохо учился, активно занимался спортом, занимал в легкоатлетических соревнованиях призовые места. Срочную службу проходил в пограничных войсках, также служил на Северном Кавказе в горячей точке, там получил осколочное ранение. А вернувшись домой, женился и устроился на работу.