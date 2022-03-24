Москва, , 16:16 — REGNUM Один из рисков, которые могут помешать Великобритании остановить рост инфляции, — это большая закредитованность населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Великобритания

«В Великобритании есть один существенный риск, который может не позволить правительству выходить из ситуации с растущей инфляцией через традиционное в таких случаях повышение ставок. Этот риск — большая закредитованность населения, — сказала Панина. — Ставки по кредитам на большинство товаров близки к 0%, мебель продается в рассрочку на 2−3 года под 0%, а ставка ипотеки — 1,5%. При подъёме ставок даже до уровня 4% большинство населения не сможет платить по кредитным обязательствам».

Панина отметила, что экономический блок правительства Великобритании прекрасно осведомлен о рисках подобных кредитных историй, поэтому, как вариант, власти Соединенного Королевства могут несколько «отпустить» инфляцию, но не поднимать ставки.

«В итоге инфляция вырастет, но отправным пунктом ее роста будет не влияние [антироссийских] санкций, а внутренняя логика принятия экономических решений исходя из накопленных проблем и ситуации внутри страны», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Панина рассказала, как экономика Британии переживает рост цен на энергоресурсы.

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