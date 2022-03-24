Лима, 24 марта, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Глава кабинета министров Перу Анибаль Торрес заявил, что исполнительная власть готовит апелляцию на решение Конституционного суда, восстанавливающее помилование бывшего президента Альберто Фухимори. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Помилование

«Преступление не должно оставаться безнаказанным. Мы собираемся действовать в рамках закона. Суд вынес свой приговор, и ему надо следовать. Но это не означает, что его нельзя обжаловать», — заявил Торрес.

Конституционный суд 17 марта вынес решение в пользу апелляции, поданной президентом Кучински в 2017 году на приговор, отменяющий помилование экс-президента Альберто Фухимори. Помилование было отменено в 2018 решением Верховного суда, поскольку массовые убийства, за которые Фухимори отбывает свой 25-летний срок, не предусматривают возможности досрочного освобождения или помилования.