Ташкент, , 16:15 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Азиатского банка развития Масацугу Асакаву в рамках мероприятий Ташкентского международного инвестиционного форума 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Ташкент Иван Шилов © ИА REGNUM

«Были рассмотрены актуальные вопросы и перспективные направления дальнейшего углубления стратегического партнерства Узбекистана с АБР», — говорится в сообщении.

Сообщается, что с удовлетворением отмечено динамичное развитие двусторонних отношений.

«За последние годы проектный портфель увеличился в два раза и в настоящее время превысил 9 миллиардов долларов. Удвоились также темпы освоения инвестиций в рамках совместных проектов», — говорится в сообщении.

Также, высоко оценено оказываемое банком техническое содействие «осуществляемым в Узбекистане необратимым реформам, в том числе в области обеспечения макроэкономической стабильности, финансового сектора, модернизации энергетики, транспорта и инфраструктуры, раскрытия потенциала человеческого капитала».

«На встрече особое внимание было уделено подготовке новой программы полномасштабного сотрудничества между Узбекистаном и АБР», — говорится в сообщении.

В качестве приоритетов взаимодействия определены ускоренное внедрение «зеленой» экономики, развитие механизмов смешанного финансирования проектов, расширение программ по финансированию бизнеса, в том числе женского и молодежного предпринимательства, внедрение эффективных механизмов государственно-частного партнёрства, поддержка проектов в области образования и здравоохранения.

«Достигнута договоренность о принятии совместной «дорожной карты» по продвижению приоритетных направлений стратегического партнерства Узбекистана и Азиатского банка развития», — говорится в сообщении.