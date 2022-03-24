Москва, 24 марта, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Антироссийские санкции усугубили экономические проблемы Великобритании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«В настоящее время в Британии очередь на дорогие машины, часы, мебель и другие подобного рода товары составляет от года до полутора лет, и цены, естественно, растут. Дополнительный вклад в создавшуюся ситуацию внесли глобальные перебои с поставками — производители не могли выпускать товары, так как их невозможно было поставлять, но спрос рос, и они стали поднимать цены, — сказала Панина. — Поэтому санкции только подлили масла в уже полыхающий огонь — цены на бензин выросли с 1,5 до 1,65 фунтов за литр и продолжают расти далее. Рост цен на ресурсы будет в какой-то мере сажать на мель бизнес, банки и экономику в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Панина рассказала, какую роль в экономических проблемах Британии сыграла раздача так называемых «вертолетных денег».