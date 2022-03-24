Москва, 24 марта, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Фильмы «Зелёная книга» и «Достучаться до небес» выйдут в повторный кинопрокат в России. Информацию об этом передаёт Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» 24 марта.

Цитата из к/ф «Зеленая книга». реж. Питер Фаррелли. 2018. США Тони «Болтун» Валлелонга и Дон Ширли

Так, «Зелёная книга» стартует в российских кинотеатрах 5 мая 2022 года. Немецкая картина «Достучаться до небес» появится в прокате 9 июня 2022 года.

Напомним, что впервые «Зелёная книга» была показана в России 24 января 2019 года. Фильм «Достучаться до небес» попал в российский кинопрокат в 1997 году.