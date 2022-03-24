Рязань, 24 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружено в одном из домов деревни Насурово Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

По подозрению в убийстве задержан житель Рязанского района 1956 года рождения, дядя погибшего. По предварительным данным, он набросился на племянника во время ссоры на фоне алкогольного опьянения.

От злоумышленника получены признательные показания. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.