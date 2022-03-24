Тбилиси, 24 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Грузии стали совместимы с НАТО как никогда раньше. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили 24 марта, выступая перед участниками учений НАТО-Грузия на военной базе под Тбилиси.

Mod.gov.ge Грузинские солдаты НАТО

«Это результат нашей долгосрочной и системной оборонной политики, цель которой, чтобы у нас была наилучшим образом подготовленная, современная, сильная армия, способная эффективно защищать свободу и безопасность нашей страны», — сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что все этапы предстоящих учений подготовили грузинские специалисты в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. По мнению премьер-министра, это является подтверждением того, что грузинская армия стала высокопрофессиональной.

Напомним, учения НАТО — Грузия проходят на территории учебного центра в Крцаниси. Цель обучения — повешение сплоченности подразделений. В учениях принимают участие военнослужащие из 23 стран, которые входят в Североатлантический альянс, либо являются его союзниками.