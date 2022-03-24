Бразилиа, 24 марта, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой начать расследование предполагаемых преступлений министра образования Милтона Рибейро. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Взятка

Министра подозревают в использовании административного влияния в незаконных целях, а также в коррупции. Согласно материалам расследования, Рибейра помогал организовывать встречи и контакты представителей церкви с мэрами и сотрудниками министерства образования.

Прокуратура считает, что результатом встреч стала дача взяток в обмен на предоставление министерством образования ряда ресурсов церкви.