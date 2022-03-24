Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса, которая пришла в Петербург в марте 2020 года, закалила бизнес, а также помогла местным властям, после введения антироссийских санкций, быстро выстроить организационные меры по смягчению их последствий. Об этом заявила 24 марта вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Екатерина Лебедева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

По словам Лебедевой, первое, что сделали городские власти для связи с бизнесом — открыли «горячую линию». Основные вопросы и проблемы, с которыми столкнулись предприниматели: повышение ключевой ставки, нарушение логистических цепочек, трудности перевода средств контрагентам, отказ зарубежных поставщиков поставлять необходимые материалы для промышленности.

«Нужно отметить два важных момента, одно — если продукция попала под санкции, второе — желание контрагента выразить свою позицию и не поставлять товар. Во втором случае нужно работать в правовом поле, смотреть, что написано в договоре, составлять претензии», — отметила Лебедева.

Помимо «горячей линии», была сформирована рабочая группа по активизации сотрудничества и инвестиционной деятельности с дружественными странами, странами, которые не присоединились к антироссийским санкциям: страны Ближнего Востока, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Индия, страны Азии.

«Никто не ожидал такой ситуации, никто не был готов», — подытожила представитель ТПП.

В свою очередь директор по экономике Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Александр Золотарёв отметил, что процесс адаптации бизнеса к новым ограничениям продлится несколько месяцев.

«У крупнейших петербургских предприятий, которые являются членами нашего Союза, уже выработался некий иммунитет в течение восьми лет постоянных санкций», — заметил спикер.