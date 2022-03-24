Кострома, 24 марта 2022, 17:10 — REGNUM Руководители костромских гостиниц, отелей и санаториев ожидают увеличения туристического потока в 2022 году. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.
По данным руководителя отдела развития санатория «Серебряный плёс» Марины Кузнецовой, гостеприимным предприятиям с оздоровительным уклоном должна помочь общая ситуация в стране и продление действия программы туристического кешбэка. В санатории отмечают рост бронирований.
С ней солидарен управляющий гостиничным комплексом «Волга» Вячеслав Шаньгин. Он думает, что в 2020 году гостиницу ждёт как минимум 30-процентное увеличение числа заездов.
Более осторожное мнение выразил владелец торговой группы «Сфера влияния» Михаил Попов. В нее входят гостиничные комплексы «Снегурочка», «Московская застава», отель «Центральный». Эксперт полагает, что давать прогнозы сейчас может только «бабка-гадалка». Сценарии прохождения туристического сезона будут понятны в конце мая этого года. Пока в его гостиницах «всё более чем спокойно», пиковых значений по бронированию «не наблюдается».
Справка: объём налоговых поступлений от туристической отрасли в бюджет Костромской области по итогам 2021 года составил 345,4 млн рублей, что на 10% больше, чем в 2020 году, но на 8% меньше, чем в 2019. За прошлый год регион посетили 861 тысяча туристов, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году, но на 56 тысяч меньше, чем до пандемии.
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