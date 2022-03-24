Кострома, 24 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Руководители костромских гостиниц, отелей и санаториев ожидают увеличения туристического потока в 2022 году. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Очередь

По данным руководителя отдела развития санатория «Серебряный плёс» Марины Кузнецовой, гостеприимным предприятиям с оздоровительным уклоном должна помочь общая ситуация в стране и продление действия программы туристического кешбэка. В санатории отмечают рост бронирований.

«Мы отмечаем хороший прирост по марту и апрелю по сравнению с прошлым годом. Если ранее у нас было занято 30% номерного фонда, то сейчас — 40%. При этом не секрет, что межсезонье традиционно считается мёртвым периодом. По летнему сезону скажу так: обычно самые активные месяцы — это июль и август. Хорошей загрузкой считается 80%. А сейчас идут активные запросы на июнь, судя по их количеству число гостей в этот период должно сравняться с самыми «бодрыми» месяцами. При этом, хорошо бронируются детские группы, которые раньше ездили в Болгарию, к морю. По данным, которые я имею сейчас, прогнозы на сезон оптимистичные. На руку нам сыграет продление туристического кешбэка и общая ситуация в стране».

С ней солидарен управляющий гостиничным комплексом «Волга» Вячеслав Шаньгин. Он думает, что в 2020 году гостиницу ждёт как минимум 30-процентное увеличение числа заездов.

«Прогнозы оптимистичные. В 2022 году у нас будет как минимум на 30% больше гостей, чем в 2021. Наша гостиница не является показательной по бронированию на лето, так как чаще всего у нас останавливаются командировочные, или туристы во время выходных. То что будет летом — увидим летом».

Более осторожное мнение выразил владелец торговой группы «Сфера влияния» Михаил Попов. В нее входят гостиничные комплексы «Снегурочка», «Московская застава», отель «Центральный». Эксперт полагает, что давать прогнозы сейчас может только «бабка-гадалка». Сценарии прохождения туристического сезона будут понятны в конце мая этого года. Пока в его гостиницах «всё более чем спокойно», пиковых значений по бронированию «не наблюдается».