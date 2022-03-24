Нижний Новгород, , 16:02 — REGNUM В 2021 году количество лесных пожаров в Нижегородской области выросло на 74,5%. Об этом рассказал замначальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС Нижегородской области Александр Пономарев 24 марта.

Лесной пожар Alexey Kudenko / Алексей Куденко

По данным Пономарева, «за весну-лето 2021 года произошли 124 пожара, общей площадью около 1,5 тысяч гектаров».

»Данный показатель увеличился более чем в пять раз. Также были зарегистрированы 958 пожаров травянистой сухой растительности. Их стало больше на 14%. Причиной участившихся пожаров, в первую очередь, стали неблагоприятные погодные условия, а именно — засуха. Также возгорания провоцирует человеческой фактор. Люди в состоянии алкогольного опьянения выезжают на природу и неосторожно обращаются там с огнем. Очень частый случай», — цитирует замначальника управления портал NewsNN.