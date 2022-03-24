Нур-Султан, , 16:01 — REGNUM Бюджет Казахстана может недополучить до 600 млрд тенге или более $1 млрд за два месяца, пока будут устранять последствия аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) в Новороссийске. Об этом 24 марта сообщил в эфире телеканала «Хабар 24» директор Союза нефтесервисных компаний Нурлан Жумагулов.

Порт Новороссийск Ngnovoros.ru

«Есть крупные нефтяные компании, которые платят значительные налоги. В результате республика может недополучить 250 — 300 млрд тенге в месяц», — сказал Жумагулов.

При этом министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков ранее сообщил, что нефть, которую планировалось экспортировать через Новороссийск, временно можно перенаправить по другим маршрутам, поэтому авария не повлечёт критических последствий.

Напомним, на морском терминале КТК в Новороссийске 20 марта из-за сильного шторма получили повреждения два из трёх выносных причальных устройств. Ремонтные работы задерживаются из-за непогоды.

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