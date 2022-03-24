Москва, 24 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, по состоянию на 15:25 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent сползают на 0,19%, до $121,37 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ИА REGNUM Нефть

«Рынок консолидируется после нескольких сессий интенсивного роста, в ходе которого нефть подорожала более чем на 20%.

Желание зафиксировать прибыль у игроков велико, но фундаментальные факторы продолжают поддерживать покупки. В частности, отчет минэнерго США накануне показал большее, чем ожидалось, сокращение запасо.

А прогнозы по восстановлению поставок каспийской нефти через Черное море остаются нерадужными — ремонтные работы займут несколько недель.

Тем временем на европейском спотовом рынке газа на фоне планов отказа от российских поставок и предложения о продаже газа за рубли, цены после отката вновь полезли вверх.

Тут ещё и Египет вводит пошлины за провоз нефти через Суэцкий канал после того, как ранее отменил скидки на провоз газа. Так что сейчас, после некоторой паузы, возможны попытки тестирования уровней $125 и $130 за баррель», — считает эксперт.

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