Москва, , 15:59 — REGNUM В России нет дефицита инсулина. Об этом 24 марта заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Инсулин

«Никакого дефицита инсулина нет, он в достаточном количестве есть», — подчеркнул глава ведомства.

Также он добавил, что в стране достаточно и препаратов для терапии щитовидной железы, как отечественных, так и зарубежных производителей.

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Мурашко также призвал не закупать лекарственные препараты впрок, так как они имеют ограниченный срок годности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что на сегодняшний день в России крупнейшие производители и дистрибьюторы лекарственных препаратов продолжают работать в плановом режиме, а на складах лекарства имеются в достаточном количестве. По её словам, никаких рисков дефицита в ведомстве не видят.

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Временное отсутствие в аптеках тех или иных лекарственных препаратов Самолйлова объяснила «исключительно с нездоровым ажиотажем, когда люди в панике скупают годовые запасы препаратов, спрос на некоторые из которых вырос в пять — десять раз», а также небольшими задержками из-за нарушений в логистической цепочке.

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