Оксана Переможенко, 24 марта 2022, 16:34 — REGNUM Киеву необходима военная помощь без ограничений. Об этом 24 марта в ходе выступления на саммите НАТО заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обращаясь к участникам саммита, глава Украины попросил оказать помощь его стране.
«Украине нужна военная помощь без ограничений», — сказал он.
По словам Зеленского, военный альянс мог бы предоставить Украине 1% от имеющихся в его распоряжении танков и самолётов.
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Заявление Зеленского обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА». Многие участники обсуждения указали на то, что Зеленский действует явно не в интересах украинского народа.
«Да ясно же ответили! Не дадим!!!» — отреагировал Саша П.
«Выпрашивает, как обычно…» — добавил один из участников обсуждения.
«Он хочет вообще Украину без мужчин оставить?!» — задалась вопросом Катерина.
«Когда до него дойдёт, что Украина — это разменная монета?..» — поинтересовалась Марина.
«А собственно, с какой стати ему кто-то что-то должен там давать и помогать? Он в НАТО? Он в ЕС? Нет? Так и пусть идет сопли жевать», — отметил Evgeny A.
«Как можно не понять за месяц, что не получат они самолёты?..» — недоумевает Оксана Н.
«У него люди скоро голодать начнут, а он оружия просит», — отреагировала Надежда.
«Ему нужно побольше своего народа уничтожить…» — добавил один из комментирующих.
«Дайте денег, дайте оружия. Всё как обычно», — пишет Elena.
«Работа у него такая — клянчить, а свидомые стоя аплодируют. Показуха, и только», — написал Swet.
«Сколько раз ему еще должны отказать, чтобы он понял, что Украина им не нужна?» — спросил Zarub M.
«Сейчас он всех там научит, как надо. А то без него не могут ничего», — иронизирует Eweresty.
«С такими «друзьями», как НАТО, и врагов не надо», — смеется Dmitry K.
«Ну шо, сынку, помогли тебе твои… [американцы]?» — спросил Евгений А.
«Он так и мечтает втянуть НАТО в конфликт», — отреагировала Angela K.
«Ну он же готов от Украины камня на камне не оставить. Он всех, абсолютно всех украинцев отправит на тот свет, как только американцы прикажут…» — не выдержала Anita.
«Говорят, не дадим, но по-тихому отправляют», — написала Ольга Ш.
«Мы хотим мира, кричали они и требовали все больше и больше оружия», — с сарказмом подытожила Olesya K.