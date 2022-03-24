Уфа, 24 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Экономические связи с Турцией намерено развивать руководство Башкирии. Об этом 24 марта сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Rostec.ru Цех машиностроительного завода

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Глава региона отметил, что это непростое время является самым подходящим для начала перспективных и интересных проектов, в том числе и на международном уровне.

«Сегодняшний визит турецкой делегации — тому подтверждение. Мы давно хотели наладить связи с машиностроительным блоком турецкого бизнеса. У нас есть взаимные интересы, и сегодня с президентом Союза машиностроителей Турции Эмре Генджером мы наметили точки взаимодействия по ряду вопросов», — сообщил глава региона.

Он отметил, что уже были рассмотрены вопросы поставки оборудования, расходных материалов для наших промышленных предприятий, а также дорожной и сельскохозяйственной техники.

«Важный вопрос — возможность локализации турецкого производства у нас в республике», — подчеркнул Хабиров.

Он также сообщил, что руководство Башкирии намерено выводить продукцию местных компаний на турецкие рынки.

Хабиров напомнил, что Турция является одним из ключевых партнёров Башкирии. Так, по результатам прошлого года торговля между Башкирией и Турцией выросла в два раза (до 208 млн долларов США). При этом активность турецких предприятий не снижается.

«Уверен, что наше взаимодействие в ближайшее время будет только укрепляться», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство Башкирии намерено расширять сотрудничество с Узбекистаном.