Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге отреставрируют склеп Александра фон Бекмана на Смоленском Лютеранском кладбище, известный по культовому фильму Алексея Балабанова «Брат». Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе Союза реставраторов Петербурга.

Пресс-служба Союза реставраторов Санкт-Петербурга Склеп Александра фон Бекмана

Уже прошли обследования и экспертиза объекта. Они были частично оплачены студенткой СПбГУ Валерией Ефремовой. Специалисты изучили состояние металлических конструкций и фундамента беседки мемориала. При этом состояние склепа требует от реставраторов проявлять особую аккуратность, проводить исследования только вручную. Первая экспертиза показала, что деформация блоков цоколя, дефекты конструкции не влияют на общую целостность.

Также технологи установили достаточное количество признаков аварийного состояния: коррозию металла, наличие сквозных отверстий, отсутствие остекления. Из-за разведения костров деревянная обшивка склепа покрылась копотью, технологи зафиксировали места возгорания древесины. В результате эксперты составили методику проведения реставрационных работ на склепе.

Напомним, что это место стало культовым после выхода фильма Алексея Балабанова «Брат», где в склепе Данила Багров жёг костер с Немцем. Поклонники фильма приходили к мемориалу именно с этой целью, что и ухудшило его состояние.